Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. George şi Victoria primesc o veste dură despre Alexia: Fata dumnevoastră riscă o depresie profundă

În episodul 7 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 9 octombrie 2025, Alexia a avut parte de un moment de panică și s-a simțit rău din cauza depresiei sale. Un psiholog a consultat-o şi le-a dat o veste şoc Victoriei şi lui George: „Fiica dumneavoastră poate să intre într-o depresie profundă! Toată durerea și anxietatea o afectează, cred că ar trebui să plece. Alexia chiar are nevoie de ajutor”, a spus medicul.

Joi, 09.10.2025, 21:55