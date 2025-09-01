Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Cu cine au ales fetele să meargă la ultima întâlnire. Ispita Mattia a luat o decizie radicală în privința Biancăi Dan

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Fetele au fost puse și ele în fața ultimei mari provocări din acest sezon: alegerea pentru Dream Date. Ispitele care nu au fost alese pentru date vor părăsi Insula Iubirii. Ella a ales să meargă la Dream Date cu Teo, iar Maria cu Cătălin. La fel ca la Marian, și la Bianca lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Deși știa că va fi refuzată, concurenta și-a exprimat dorința de a merge la date-ul de 24 de ore cu ispita Mattia.

Luni, 01.09.2025, 21:25