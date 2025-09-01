Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Ella Vișan, confruntare cu ispita Andrușca: Andrei a lăsat-o pe liber în baie cu mine!

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella Vișan și ispita Andrușca au fost anunțate că trebuie să se prezinte la un Bonfire special. Iubita lui Andrei a aflat abia la fața locului cu cine avea să stea față în față. Odată cu venirea ispitei, au urmat adevăruri dure și au ieșit la iveală noi imagini și lucruri neștiute, mai ales că Ella Vișan nu aflase, până la acel moment, de apropierea dintre partenerul ei și ispita Andrușca

Luni, 01.09.2025, 22:30