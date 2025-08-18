Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Ella Vișan, aleasă de ispite pentru a-și consolida legătura cu Teo în cadrul unui date extins

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Un nou moment plin de tensiune pe insulă: Ispitele au decis cine dintre fetele merită o experiență specială timp de 24 de ore alături de unul dintre ei. Cu un vot unanim, Ella Vișan a fost cea aleasă, considerând că timpul petrecut cu Teo ar putea să le închege și mai tare legătura. Totuși, Ella a mărturisit că, în opinia ei, Maria Avram ar fi fost cea care ar fi avut nevoie mai mult de această oportunitate.

Luni, 18.08.2025, 21:50