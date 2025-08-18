Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Ella Vișan, noapte petrecută într-un resort alături de ispita Teo

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella Vișan și ispita Teo au ajuns într-un resort cu un cadru tropical romantic, unde au petrecut timp împreună, având ocazia să înnopteze în același loc. Ajunși la cazare, discuția lor s-a îndreptat către relația Ellei cu Andrei Lemnaru, iar Teo și-a exprimat convingerea că nici ea, nici Andrei nu trăiesc, de fapt, o reală fericire unul alături de celălalt.

Luni, 18.08.2025, 22:35