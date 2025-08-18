Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Ella Vișan și Teo, surprinși în ipostaze intime: „Dorința era mult prea mare”
Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În intimitatea camerei din resort, Ella Vișan și Teo au trăit momente încărcate de pasiune, surprinzându-l chiar și pe el. Conexiunea dintre ei a fost evidentă, iar dorința i-a purtat în ipostaze intime: „Eram mult prea conectați și dorința între noi era mult prea mare”, a mărturisit acesta.
Luni, 18.08.2025, 23:50