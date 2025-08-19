Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Apropieri tot mai intense între Bianca Dan și ispita Mattia! Concurenta i-a dat un bilețel pe ascuns

Antena Căutare
Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Bianca Dan a făcut un gest surprinzător, oferindu-i pe ascuns un bilețel ispitei Mattia. Pentru el, acest moment a fost o dovadă clară că apropierea dintre ei devine tot mai intensă. Concurenta a recunoscut că nu înțelege pe deplin ce se întâmplă cu ea și că își dorește să afle dacă sentimentele pentru Mattia sunt reale sau doar o atracție de moment. Între cei doi au urmat mangaieri, atingeri și clipe care le-au dat fiori, transformându-le legătura într-una din ce în ce mai puternică.
Marti, 19.08.2025, 22:25
