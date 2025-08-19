Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Oana Monea l-a sărutat pe Marius Avram în club! Reacția concurentului

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Oana Monea a povestit că Marius Avram se simțea urmărit și filmat tot timpul în club, motiv pentru care nu i-a permis să se apropie foarte tare. Totuși, într-un moment în care ispita a încercat să se ascundă de camere, între cei doi a avut loc un sărut. Replica lui Marius, „Oana, sunt un bărbat însurat”, a impresionat-o pe ispită, care i-a răspuns: „Ai tot respectul meu.”

Marti, 19.08.2025, 20:35