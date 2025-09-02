Insula Iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Cum s-au distrat concurenții la Dream Date. Tensiuni între Ella Vișan și ispita Teo

Episodul 20, din 2 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. A urmat cea mai intensă și așteptată provocare: Dream Date-ul – întâlnirea de o zi și o noapte cu ispita preferată. Concurenții s-au aflat, așadar, în fața ultimelor răspunsuri pe care le căutau când au venit în Thailanda. După o serie de activități pe timpul zilei, pe apă, la grădina zoo și la masaj, menite să îi apropie, concurenții și ispitele lor au oferit ultime impresii. Ella și Teo, însă, nu au putut trece peste episodul de seara trecută.

