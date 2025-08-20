Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Ella Vișan, despre apropierea dintre Andrei Lemanaru și ispita Andreea: „Îi oferă ceea ce nu pot eu!”

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella Vișan a urmărit imaginile cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru, și apropierea acestuia de Ispita Andreea. Concurenta a fost surprinsă de comportamentul lui și a descris reacțiile sale ca fiind ușor puerile. A recunoscut, totodată, că nu poate fi la fel de glumeață ca ispita și a concluzionat că probabil nu îi poate oferi ceea ce el caută.

Miercuri, 20.08.2025, 22:20