Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Decizia lui Marius Avram după întâlnirea cu ispita Cătălin Brînză: „Simt că va fi un divorț, ne vom separa”

Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marius Avram consideră că scrisorile primite de ispita Cătălin Brînză de la soția sa nu reprezintă decât un gest de neasumare. În imagini, el vede o Maria fericită și îndrăgostită, așa cum era și la începutul relației lor, dar alături de Cătălin: „Vor suferi amândoi dacă vor continua așa”, a spus ispita. Pentru Marius, însă, nu mai există cale de întoarcere, iar acasă, cel mai probabil, totul se va încheia cu un divorț.

Luni, 25.08.2025, 21:14