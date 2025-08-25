Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Marius Avram și ispita Oana Monea, sărut pe plajă: „Oare m-am îndrăgostit?”

Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După confruntarea cu scrisoarea soției și apropierea de ispita Cătălin Brînză, Marius Avram și-a găsit alinarea alături de Oana Monea. Întorși în vila băieților, cei doi au mers împreună pe plajă, unde inevitabil s-a produs un sărut. Marius a recunoscut că nu a simțit nicio clipă să se oprească și nu regretă ce s-a întâmplat: „Oare m-am îndrăgostit”, se întreba el.

Luni, 25.08.2025, 22:27