Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan

Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella Vișan a cedat în fața emoțiilor după ce l-a văzut pe ispita Teo Costache aruncând priviri către o animatoare din club. S-a simțit ignorată și lipsită de implicare din partea lui, iar asta a dus la o criză de gelozie. De cealaltă parte, Teo a fost la fel de supărat, simțind că explicațiile lui nu ajung la Ella: „Parcă vorbesc cu pereții”, declara el. În cele din urmă, Ella a izbucnit în lacrimi, spunând că nu înțelege de ce a venit în emisiune.

Luni, 25.08.2025, 21:43