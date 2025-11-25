Medicool sezonul 9, 25 noiembrie 2025. Mătreața, primul semn al unei probleme dermatologice ascunse

Episodul 57 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 25 noiembrie 2025. Mătreața nu este doar o chestiune estetică, ci un semnal că scalpul are nevoie de atenție. Medicul dermatolog Cristalia Rusu explică faptul că, dincolo de fulgii vizibili, pot exista inflamații, iritații și chiar afecțiuni precum dermatita seboreică. Factorii declanșatori sunt mulți: stresul, schimbările hormonale, produsele nepotrivite sau un scalp prea uscat ori prea gras.

