Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 25 noiembrie 2025. Mătreața, primul semn al unei probleme dermatologice ascunse
Logo show

Medicool sezonul 9, 25 noiembrie 2025. Mătreața, primul semn al unei probleme dermatologice ascunse

Episodul 57 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 25 noiembrie 2025. Mătreața nu este doar o chestiune estetică, ci un semnal că scalpul are nevoie de atenție. Medicul dermatolog Cristalia Rusu explică faptul că, dincolo de fulgii vizibili, pot exista inflamații, iritații și chiar afecțiuni precum dermatita seboreică. Factorii declanșatori sunt mulți: stresul, schimbările hormonale, produsele nepotrivite sau un scalp prea uscat ori prea gras.
Marti, 25.11.2025, 18:45
x

Power Couple România - La bine și la greu | Ce obiective și-au setat Simona și Marius Urzică

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 00:59 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Bradley, cel mai înalt om din Africa, i-a uluit pe jurați cu mărimea de la pantofi

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Bradley, cel mai înalt om din Africa, i-a uluit pe jurați cu mărimea de la pantofi

Logo show Marti, 25.11.2025, 23:30 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Adrian Tănăsescu i-a întristat profund pe chefi cu povestea lui de viață: Soția mea s-a sinucis la două luni după naștere!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Adrian Tănăsescu i-a întristat profund pe chefi cu povestea lui de viață: Soția mea s-a sinucis la două luni după naștere!

Logo show Marti, 25.11.2025, 23:16 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cu ce preparate au venit să-i impresioneze pe chefi, Antonela Nicolaescu, Oana Zidaru și Izel Ali

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cu ce preparate au venit să-i impresioneze pe chefi, Antonela Nicolaescu, Oana Zidaru și Izel Ali

Logo show Marti, 25.11.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Frank Wilder, un designer și stilist vestimentar din Berlin, a făcut senzație în platou

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Frank Wilder, un designer și stilist vestimentar din Berlin, a făcut senzație în platou

Logo show Marti, 25.11.2025, 22:58 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Dragoș Munteanu, un moldovean care le-a povestit chefilor despre experiența sa de a trăi printre români!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Dragoș Munteanu, un moldovean care le-a povestit chefilor despre experiența sa de a trăi printre români!

Logo show Marti, 25.11.2025, 22:58 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Maria Gabriela Cazan i-a impresionat pe jurați cu preparatul său!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Maria Gabriela Cazan i-a impresionat pe jurați cu preparatul său!

Logo show Marti, 25.11.2025, 22:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Concurenta a lucrat pentru Regina Angliei

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Concurenta a lucrat pentru Regina Angliei

Logo show Marti, 25.11.2025, 22:04 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Confruntarea juraților a avut loc la Cazinoul din Constanța! Tania Budi a decis cine a câștigat prima amuletă bombă

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Confruntarea juraților a avut loc la Cazinoul din Constanța! Tania Budi a decis cine a câștigat prima amuletă bombă

Logo show Marti, 25.11.2025, 21:51 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Lara Shutz, a 16-a femeie din lume care a obținut titlul de sommelier de pâine

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Lara Shutz, a 16-a femeie din lume care a obținut titlul de sommelier de pâine

Logo show Marti, 25.11.2025, 21:35 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Liliana Suru a trecut prin momente grele după ce a plecat în Italia: Fiul meu nu mă mai recunoștea!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Liliana Suru a trecut prin momente grele după ce a plecat în Italia: Fiul meu nu mă mai recunoștea!

Logo show Marti, 25.11.2025, 20:58 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu a leșinat când a văzut ce verdict a dat Chef Richard! Ce preparat a gătit alături de Eliza

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cosmin Natanticu a leșinat când a văzut ce verdict a dat Chef Richard! Ce preparat a gătit alături de Eliza

Logo show Marti, 25.11.2025, 20:45
x