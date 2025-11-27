Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Beneficiile Qigong: respirație, energie, echilibru

Episodul 59 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 27 noiembrie 2025. Cornel Bolda și Alis Pătlăgeanu, traineri de Qigong, au explicat ce este această practică străveche și cum poate transforma starea de bine. De la respirația conștientă și mișcările lente până la echilibrarea energiei interne, Qigong-ul ajută la reducerea stresului, îmbunătățirea somnului, creșterea flexibilității și consolidarea sănătății mentale și fizice.

Joi, 27.11.2025, 18:45