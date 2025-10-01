Asia Express, 1 octombrie 2025. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cum au votat concurenții
Episodul 16 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 1 octombrie 2025. Vedetele au avut parte de o surpriză neașteptată la anunţul echipelor care vor merge în cursa pentru ultima şansă. Aceștia au rămas uluiți când au aflat că Emil Rengle și Alejandro Fernandez au ajuns pe penultimul loc. Celelalte două echipe care vor merge în cursă sunt perechile Karmen Simionescu & Olga Barcari şi Mara Bănică & Serghei Mizil.
