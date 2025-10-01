23:20

Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Reacțiile echipelor la aflarea veștii că trebuie să mănânce carne de șarpe. Ce a urmat

22:30

Asia Express, 1 octombrie 2025. Probă de şoc pentru echipe! Au trebuit să prindă şerpi şi apoi să mănânce carne de șarpe

22:00

Asia Express, 1 octombrie 2025. Concurenţii au primit misiunea de a livra vase din lut unor clienţi din orăşel

21:50

Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa patru. De ce au ieșit scântei

21:30

Asia Express, 1 octombrie 2025. Cursa pentru ultima şansă a început cu o serie de quizz-uri pentru a avea un avantaj. Ce pereche a pornit de pe ultimul loc

20:50

Asia Express, 1 octombrie 2025. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cum au votat concurenții