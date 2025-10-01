Asia Express, 1 octombrie 2025. Probă de şoc pentru echipe! Au trebuit să prindă şerpi şi apoi să mănânce carne de șarpe

Episodul 16 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 1 octombrie 2025. După cu au dus localnicilor diferite vase din lut, vedetele au plecat către următoarea destinație unde îi aștepta o surpriză de proporții. Aceștia au fost puși să prindă un șarpe, să mănânce carne din șarpe și să ajute la realizarea unei băuturi specifice din Vietnam.

Miercuri, 01.10.2025, 22:30