Asia Express, 1 octombrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la adresa Marei Bănică, în timpul cursei pentru ultima șansă. Ce cuvinte grele și-au spus

Episodul 16 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 1 octombrie 2025. Adrenalina și presiunea și-au pus amprenta asupra concurenților pe traseu, motiv pentru care au existat și clipe tensionate. Serghei Mizil a răbufnit în timpul unei probe din Vietnam, după ce Mara Bănică nu i-a ascultat părerea. Concurentul i-a spus de mai multe ori colegei sale că vânzătoare cu care urmau să se întâlnească ar putea să se afle în tarabele din mijlocul pieței.

Miercuri, 01.10.2025, 23:35