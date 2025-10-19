Asia Express, 19 octombrie 2025. Proba de la atelierele de făcut lampioane i-a pus în dificultate pe concurenți!

Episodul 25 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 19 octombrie 2025. Echipele au fost trimise să caute anumite ateliere de făcut lampioane. Cine termină de făcut obiectul trebuie să facă poză, să trimită către Irina și să primească astfel indicațiile pentru următoarea misiune. Fără să stea pe gânduri, concurenții au căutat locația de pe poza primită. Odată ce au ajuns, concurenții, aceștia nu au mai stat pe gânduri, și s-au apucat de treabă. Unii s-au descurcat foarte bine, alții se pare că au cam lipsit de la orele de abilități practice.

Duminica, 19.10.2025, 23:45