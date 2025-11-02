Asia Express, 2 noiembrie 2025. Comunicare imposibilă și disconfort maxim în Coreea de Sud! Primele reacții ale concurenților

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Aventura echipelor în Coreea de Sud a început cu un adevărat șoc cultural. Concurenții au recunoscut că s-au confruntat cu dificultăți majore de comunicare și cu o atitudine complet diferită față de ce au întâlnit până acum. „Oamenii sunt foarte reci”, „Comunicarea a devenit aproape imposibilă” și „Gradul meu de disconfort e de 423%” sunt doar câteva dintre reacțiile savuroase care arată cât de provocatoare este această etapă a competiției.

