Asia Express, 2 noiembrie 2025. Echipele, puse să taie creaturi marine asemănătoare organelor umane: „Ce scârbos!”

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Echipele au avut parte de o probă neașteptată și amuzantă! Concurenții au fost nevoiți să ia creaturi marine din acvarii și să le ducă la doamnele din piață pentru verdict. Momentul care a stârnit cele mai multe râsete a fost când au trebuit să taie creaturile vii, semănând cu diverse organe ale corpului uman: „Cocoșel de mare”, a glumit Dan Alexa.

Duminica, 02.11.2025, 21:09