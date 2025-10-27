Asia Express, 27 octombrie 2025. Cât de bine îți cunoști partenerul din Asia Express? Răspunsurile amuzante ale concurenților

Episodul 30 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 27 octombrie 2025. Concurenții au avut parte de o misiune specială la care a participat și Irina Fodor! În timp ce prezentatoarea le adresa întrebări, participanții trebuiau să scrie pe tablă răspunsurile pe care credeau că le-ar oferi partenerii lor. O probă plină de amuzament și mici confesiuni.

Luni, 27.10.2025, 23:30