Asia Express, 27 octombrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și a primit biletele către Coreea de Sud

Episodul 30 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 27 octombrie 2025. Ajunși în fața prezentatoarei Irina Fodor, Gabi Tamaș și Dan Alexa au aflat că sunt, din nou, pe primul loc în cursă! Pe locurile următoare s-au clasat Karmen Simionescu, Olga Barcari și Cătălin Botezatu, care au luptat strâns până la final. Fotbaliștii au primit biletele spre următoarea etapă a aventurii Asia Express, ce va continua în Coreea de Sud, o nouă destinație plină de provocări, emoții și surprize.

Luni, 27.10.2025, 22:45