Asia Express, 27 octombrie 2025. Echipele au ajuns în deșertul vietnamez! Ce primă misiune au avut de îndeplinit

Episodul 30 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 27 octombrie 2025. Plutonul de cursă se pune din nou în mișcare către vestitele dune de nisip alb, o spectaculoasă zonă deșertică a Vietnamului. Echipele fac autostopul și pornesc spre noua destinație, unde sunt preluați de șoferi profesioniști cu gipuri off-road. Dan Alexa și Gabi Tamaș ajung primii și află provocarea: trebuie să transporte apă dintr-un punct în altul, fără să verse nicio picătură.

Luni, 27.10.2025, 21:40