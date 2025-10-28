Asia Express, 28 octombrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și a primit cazare la hotel

Episodul 31 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 28 octombrie 2025. După o probă dificilă cu zmeie la care Emil Rengle și Alejandro Fernandez au terminat ultimii, norocul le-a surâs la autostop, unde au găsit primii mașină. Totuși, au decis să le cedeze mașina Andei Adam și lui Joseph. În cele din urmă, toate echipele au ajuns la Oficiul Poștal, unde le aștepta Irina Fodor. Primele care au ajuns au fost Karmen și Olga Barcari, care au fost răsplătite cu o cameră la hotel.

