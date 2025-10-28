Asia Express, 28 octombrie 2025. Gestul făcut de Emil Rengle și Alejandro la finalul etapei din Vietnam: „Vrem să împărțim banii”

Episodul 31 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 28 octombrie 2025. După ce Emil Rengle și Alejandro Fernandez au câștigat ultima amuletă din Vietnam, momentul final s-a transformat într-un gest de prietenie și respect. Cei doi au decis să împartă amuleta și premiul cu Karmen și Olga Barcari. Emil a mărturisit că vor folosi banii pentru un tatuaj cu sigla Asia Express, ca simbol al acestei aventuri.

Marti, 28.10.2025, 21:40