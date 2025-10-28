Asia Express, 28 octombrie 2025. Ultima amuletă din Vietnam! Emil Rengle și Alejandro, confruntare spectaculoasă cu Karmen și Olga Barcari

Episodul 31 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 28 octombrie 2025. În ultima luptă pentru amuleta din Vietnam, echipele formate din Emil Rengle & Alejandro Fernandez și Karmen & Olga Barcari au dat tot ce au avut mai bun pentru victorie. Deși fetele au pornit cu un avantaj, băieții au reușit să recupereze rapid datorită strategiei și vitezei lor. Sub privirile Irinei Fodor, duelul a fost intens, iar miza uriașă: 1000 de euro și un pas mai aproape de Coreea de Sud.

Marti, 28.10.2025, 21:00