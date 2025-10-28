Asia Express, 28 octombrie 2025. Ultimii pe traseu? Emil Rengle și Alejandro se chinuie la proba zmeielor

Episodul 31 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 28 octombrie 2025. După proba de înălțat zmeie din Ho Chi Minh, Karmen și Olga au fost primele care au pornit spre noua destinație, fiind urmate de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Între timp, Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au confruntat cu dificultăți în a ridica primul zmeu: „Era foarte clar că aveam să ajungem ultimii… A fost ceva rău.”, au mărturisit cei doi.

Marti, 28.10.2025, 22:45