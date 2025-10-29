Asia Express, 29 octombrie 2025. Concurenții pregătesc și vând sandvișuri trecătorilor! Răbdarea lor, pusă la încercare: „Ai și respira în locul meu”

Episodul 32 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 octombrie 2025. După momente tensionate și încercări de a-și păstra răbdarea, cei șase concurenți rămași au pornit din nou la drum pentru noile sarcini ale zilei. Proba a constat în prepararea și vânzarea a 20 de sandvișuri trecătorilor, într-o luptă contra cronometru pentru a termina cât mai repede și a ajunge la destinația finală, unde Irina Fodor îi aștepta.

Miercuri, 29.10.2025, 23:00