Asia Express, 29 octombrie 2025. Emil Rengle, mărturisire cutremurătoare! Momentul în care a fost aproape de moarte

Episodul 32 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 octombrie 2025. În cursa pentru ultima șansă din Vietnam, Emil Rengle a făcut una dintre cele mai emoționante dezvăluiri. Artistul și-a amintit perioada în care a fost diagnosticat cu o boală autoimună gravă și pentru care nu există tratament. Trăind experiența, Emil a învățat să prețuiască viața și să își trăiască prezentul cu recunoștință.

Miercuri, 29.10.2025, 22:00