Asia Express, 29 octombrie 2025. Lupta contracronometru a creat scântei între Emil Rengle și Alejandro! Ce i-au făcut să izbucnească: „Ești incredibil uneori"
Asia Express, 29 octombrie 2025. Lupta contracronometru a creat scântei între Emil Rengle și Alejandro! Ce i-au făcut să izbucnească: „Ești incredibil uneori”

Episodul 32 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 octombrie 2025. Cursa pentru ultima șansă din Vietnam a devenit o adevărată provocare pentru echipele rămase în competiție. Concurenții au avut de montat un scuter într-un atelier mecanic, dar presiunea timpului și obstacolele neașteptate au tensionat atmosfera. În toiul misiunii, între Emil Rengle și Alejandro a izbucnit un conflict, după ce tensiunea și oboseala și-au spus cuvântul: „Devenise agitat și agresiv”, a mărturisit Alejandro,
Miercuri, 29.10.2025, 22:17
