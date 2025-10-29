Asia Express, 29 octombrie 2025. Ultima cursă din Vietnam! Ce echipe luptă pentru biletele către Coreea de Sud

Episodul 32 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 octombrie 2025. Cele cinci echipe rămase pe Drumul Eroilor s-au aliniat în fața Irinei Fodor pentru un moment decisiv. Cu insigna roșie în joc, Emil Rengle & Alejandro, dar și Anda Adam & Joseph au intrat automat în cursa pentru ultima șansă, fiind urmați de Ștefan și Alexandru Ion, desemnați prin votul majorității.

Miercuri, 29.10.2025, 20:45