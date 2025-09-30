Asia Express, 30 septembrie 2025. Care au fost cele două echipe calificate la jocul de amuletă. Replicile acide nu au lipsit

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. Prima echipă care s-a calificat la jocul de amuletă a fost formată din Serghei Mizil și Mara Bănică. Aceștia au luptat împotriva Andei Adam și soțului ei, Joseph. Misiunea nu a fost deloc ușoară pentru concurenți, punându-le la încercare răbdarea, ambiția, memoria vizuală și urechea muzicală. De altfel, tensiunile și replicile acide nu au lipsit din cadrul competiției.

Marti, 30.09.2025, 22:17