Asia Express, 30 septembrie 2025. Situaţie uluitoare pentru Serghei Mizil și Mara Bănică. Un șofer le-a cerut bani pentru cursă şi i-a urmărit

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. O întâmplare uluitoare i-a luat prin surprindere pe Serghei Mizil și Mara Bănică în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025, după ce au coborât din mașina unui localnic. Camerele au filmat întregul moment. Din cauza lipsei de comunicare, șoferul automobilului a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns cu cei doi la destinația finală.

Marti, 30.09.2025, 20:31