Asia Express, 4 noiembrie 2025. Alexandru Ion, criză de nervi la fabrica de kaki: Face mișto de noi!

Episodul 35 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 4 noiembrie 2025. Răbdarea lui Alexandru Ion a fost pusă la încercare la fabrica de kaki, unde un angajat i-a reproșat că lăzile nu sunt suficient de curate. Tensiunea a crescut rapid, iar actorul a răbufnit în fața tuturor: „Ăsta face mișto de noi!”. În cele din urmă, Ștefan Floroaica a încercat să destindă atmosfera, iar Alexandru și-a cerut scuze pentru reacția sa.

Marti, 04.11.2025, 22:40