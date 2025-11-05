Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții din cursa pentru ultima șansă, provocați să cânte în coreeană
Logo show

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții din cursa pentru ultima șansă, provocați să cânte în coreeană

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Aventura concurenților a continuat cu o probă muzicală specială, dedicată legendarului cântăreț de folk-rock coreean Kim Kwangseok. Echipele au trebuit să asculte una dintre piesele sale, să transcrie fonetic versurile și apoi să le interpreteze. La final, au descoperit emoționanta poveste din spatele melodiei alese.
Miercuri, 05.11.2025, 23:23
x
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 21. Motivul pentru care nu s-a putut folosi logo-ul Asia Express în timpul filmărilor din Coreea de Sud

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 21. Motivul pentru care nu s-a putut folosi logo-ul Asia Express în timpul filmărilor din Coreea de Sud

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:59 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată înainte de etapa finală

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată înainte de etapa finală

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:58 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Vedetele din cursa pentru ultima șansă, dansatori stradali în Coreea de Sud!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Vedetele din cursa pentru ultima șansă, dansatori stradali în Coreea de Sud!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:44 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții, în lumina reflectoarelor. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței foto

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții, în lumina reflectoarelor. Ce s-a întâmplat în timpul ședinței foto

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 23:02 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment tensionat între Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci: Poți să nu mai țipi la mine!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:44 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Transformare totală! Concurenții, pregătiți să devină vedete K-POP

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Transformare totală! Concurenții, pregătiți să devină vedete K-POP

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:26 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Cine sunt primii finaliști ai sezonului 8: Am luat tot ce era de luat!

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 21:04 Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție

Asia Express, 5 noiembrie 2025. Moment emoționant! Mesajele sincere scrise de concurenți pentru partenerul de competiție

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 20:50 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Cum să aplici acasă genele false! Care sunt sfaturile specialiștilor

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Cum să aplici acasă genele false! Care sunt sfaturile specialiștilor

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Ozana Barabancea, secretele slăbitului pentru sănătate, nu pentru frumusețe

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Ozana Barabancea, secretele slăbitului pentru sănătate, nu pentru frumusețe

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Boxul, sportul care ajută sănătatea și siguranța

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Boxul, sportul care ajută sănătatea și siguranța

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Celulita, afecțiunea care poate reduce încrederea în sine

Medicool sezonul 9, 5 noiembrie 2025. Celulita, afecțiunea care poate reduce încrederea în sine

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 19:00
x