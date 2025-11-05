Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții din cursa pentru ultima șansă, provocați să cânte în coreeană

Episodul 36 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 5 noiembrie 2025. Aventura concurenților a continuat cu o probă muzicală specială, dedicată legendarului cântăreț de folk-rock coreean Kim Kwangseok. Echipele au trebuit să asculte una dintre piesele sale, să transcrie fonetic versurile și apoi să le interpreteze. La final, au descoperit emoționanta poveste din spatele melodiei alese.

Miercuri, 05.11.2025, 23:23