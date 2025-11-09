Asia Express, 9 noiembrie 2025. Provocarea ca în Squid Game pentru semifinaliștii sezonului 8!

Episodul 37 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 9 noiembrie 2025. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au parte de un joc inspirat din serialul Squid Game. Pentru că au ieșit victorioși, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au primit un avantaj în cursă: să aleagă echipele pentru următoarea probă, ”1, 2, 3 la perete stai”. Iată cine a câștigat jocul.

Duminica, 09.11.2025, 23:58