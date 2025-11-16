Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 noiembrie 2025. Edith Petcu, părăsită de tată la vârsta de 6 ani: L-am găsit în închisoare, dar a refuzat să mă vadă!
Episodul 1 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 noiembrie 2025. Edith Petcu are 49 de ani, locuiește în prezent în Anglia și este project manager. Concurenta a povestit că a dus o viață extrem de grea alături de tatăl ei, care era extrem de violent. Preparatul cu care a vrut sa-i impresioneze pe jurați a fost un rissotto cu sfeclă roșie
Duminica, 16.11.2025, 22:50