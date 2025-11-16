Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 noiembrie 2025. Viorel Paraschivescu, un navalist din Brăila, a impresionat jurații cu preparatul său

Episodul 1 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 noiembrie 2025. Viorel Paraschivescu în vârstă de 53 de ani, un navalist din Brăila. Ca să convingă jurații că e un bun bucătar, acesta a ales să pregătească o rețetă de carne de piept de rază cu varză călită roșie. Pentru preparatul său, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 16.

Duminica, 16.11.2025, 23:28