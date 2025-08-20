Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Alegerile băieților pentru date! Cristian Pungă și-a dorit o întâlnire cu ispita Naba Salem

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. A venit și rândul băieților să își aleagă ispitele pentru date-urile din Phuket. Deciziile lor au stârnit interes și au ridicat semne de întrebare în privința intențiilor pe care le au. Cristian Pungă a surprins prin alegerea sa, optând pentru Naba Salem. Concurentul a mărturisit că între ei există o situație nerezolvată și că a simțit nevoia unei discuții față în față.

Miercuri, 20.08.2025, 21:35