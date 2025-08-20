Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică”

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Teo Costache vorbește despre legătura sa cu Ella Vișan pe Insula Iubirii, dezvăluind momente de chimie profundă și atracție care depășesc simpla conexiune fizică. De la săruturi în largul mării până la momente de apropiere emoțională, Teo explică cum s-a simțit în prezența Ellei și ce anume face ca legătura lor să fie atât de specială.

Miercuri, 20.08.2025, 23:30