Home Insula Iubirii Video Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Ce au surprins camerele de filmat
Logo show

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Ce au surprins camerele de filmat

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca și-au petrecut dimineața împreună, departe de ceilalți, trăind unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Cei doi au rămas în cameră, sub pătură și și-au dat liber frâu sentimentelor, trecând peste limitele pe care ar fi trebuit să le respecte până la final.
Miercuri, 27.08.2025, 21:30
Logo show Joi, 28.08.2025, 00:01 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marian Grozavu a făcut un gest disperat! Concurentul n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marian Grozavu a făcut un gest disperat! Concurentul n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 23:55 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Flacăra ispitei s-a aprins pentru ultima dată. Marian Grozavu, cu ochii în lacrimi

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Flacăra ispitei s-a aprins pentru ultima dată. Marian Grozavu, cu ochii în lacrimi

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 23:20 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 22:10 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Andrei Lemnaru a sărutat-o pentru prima dată pe ispita Andrușca

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Andrei Lemnaru a sărutat-o pentru prima dată pe ispita Andrușca

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 22:00 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ce propunere a primit Maria Avram din partea ispitei Cătălin Brînză: Mi-am luat șocul vieții!

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ce propunere a primit Maria Avram din partea ispitei Cătălin Brînză: Mi-am luat șocul vieții!

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 21:50 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ispita Mattia a ajutat-o pe Bianca Dan șă-și învingă teama de apă. Ce făcea Marian Grozavu în tot acest timp

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ispita Mattia a ajutat-o pe Bianca Dan șă-și învingă teama de apă. Ce făcea Marian Grozavu în tot acest timp

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 21:10 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ce destăinuiri a făcut Andrei Lemnaru în fața ispitei Andrușca

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Ce destăinuiri a făcut Andrei Lemnaru în fața ispitei Andrușca

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 20:59 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marius Avram nu exclude posibilitatea ca ispita Cătălin să se fi îndrăgostit de Maria

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marius Avram nu exclude posibilitatea ca ispita Cătălin să se fi îndrăgostit de Maria

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 20:50 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Cristian Pungă, consternat de afirmațiile Francescăi, în fața ispitei Octavian

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Cristian Pungă, consternat de afirmațiile Francescăi, în fața ispitei Octavian

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 20:45 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marian Grozavu vrea să fie față în față cu ispita Mattia la Bonfire-ul final

Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marian Grozavu vrea să fie față în față cu ispita Mattia la Bonfire-ul final

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 20:30 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Neînțelegeri în pat. Drumul scurt de la tragic la comic

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Neînțelegeri în pat. Drumul scurt de la tragic la comic

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 19:00
