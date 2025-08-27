Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Ce au surprins camerele de filmat

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca și-au petrecut dimineața împreună, departe de ceilalți, trăind unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Cei doi au rămas în cameră, sub pătură și și-au dat liber frâu sentimentelor, trecând peste limitele pe care ar fi trebuit să le respecte până la final.

Miercuri, 27.08.2025, 21:30