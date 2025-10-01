Medicool sezonul 9, 1 octombrie 2025. Albire profesională sau metode tradiționale? Ce funcționează cu adevărat

Episodul 18 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 1 octombrie 2025. Albirea dinților este una dintre cele mai căutate proceduri estetice, dar care este diferența dintre metodele medicale și cele tradiționale? Mihail Pautov, alături de invitatele sale Geanina Ilieș și Alina Scorțea, medic stomatolog, discută despre ce funcționează cu adevărat, ce riscuri ascund remediile de acasă și cum poți obține un zâmbet sănătos și strălucitor.

