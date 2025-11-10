Antena Căutare
Medicool sezonul 9, 10 noiembrie 2025. Cum pot afecta dresurile sănătatea pielii și circulația

Episodul 46 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 10 noiembrie 2025. Știai că materialul din care sunt făcute dresurile poate influența nu doar confortul, ci și sănătatea pielii și a circulației? Dermatologul dr. Cristalia Rusu și cardiologul dr. Ștefan Bușnatu explică cum pot dresurile prea strâmte sau sintetice să afecteze pielea, venele și circulația sângelui, dar și ce materiale sunt recomandate pentru o purtare sănătoasă și elegantă.
Luni, 10.11.2025, 18:33
