Medicool sezonul 9, 10 noiembrie 2025. Guillain-Barré: Boala rară care poate paraliza peste noapte. Cazul lui Rareș Ochenașu

Episodul 46 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 10 noiembrie 2025. Povestea impresionantă a tânărului Rareș Ochenașu, care a fost diagnosticat cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune rară ce i-a provocat paralizie temporară. În ciuda momentelor critice, Răreș a reușit să își reia treptat viața printr-un proces dificil de recuperare fizică și emoțională. Medicul neurolog dr. Ștefan Aloman explică ce este sindromul Guillain-Barré, cum se manifestă și care sunt șansele reale de recuperare.

Luni, 10.11.2025, 18:19