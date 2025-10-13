Medicool sezonul 9, 13 octombrie 2025. Cum influențează haosul din casă starea ta de bine și sănătatea

Episodul 26 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 13 octombrie 2025. Doctorul Mihail Pautov și Claudia Vija, psihoterapeut, explică cum dezordinea din casă poate influența sănătatea fizică și mentală. Află care sunt efectele negative ale unui spațiu dezorganizat, cum afectează stresul și starea de bine, și ce pași simpli poți face pentru a aduce armonie și echilibru în locuința ta.

Luni, 13.10.2025, 19:00