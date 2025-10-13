Medicool sezonul 9, 13 octombrie 2025. Cum ne afectează viața carențele de vitamine

Episodul 26 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 13 octombrie 2025. Doctorul Mihail Pautov, alături de invitații săi, Claudia Vîja, psihoterapeut, Mihai Marinescu, medic endocrinolog și Victor Chiper, medic diabetolog, explică efectele carențelor de vitamine asupra sănătății. Cum ne dăm seama că avem lipsă de vitamine, ce simptome pot apărea și când devine periculos? Află ce rol joacă echilibrul vitaminelor în funcționarea organismului și cum putem preveni deficiențele prin alimentație și stil de viață.

Luni, 13.10.2025, 18:00