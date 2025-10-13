Medicool sezonul 9, 13 octombrie 2025. Tiroida: când o glandă mică, creează probleme mari

Episodul 26 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 13 octombrie 2025. Doctorul Mihail Pautov, alături de invitații săi, Claudia Vîja, psihoterapeut, Mihai Marinescu, medic endocrinolog și Victor Chiper, medic diabetolog, explică pe înțelesul tuturor ce probleme poate cauza tiroida, această glandă mică, dar extrem de importantă pentru buna funcționare a organismului. Află cum poți recunoaște primele semne ale dezechilibrelor hormonale și ce poți face pentru a menține o tiroidă sănătoasă.

Luni, 13.10.2025, 18:33