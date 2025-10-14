Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 14 octombrie 2025. Camel toe: Soluțiile care te pot ajuta să te simți mai confortabilă în propria piele
Logo show

Medicool sezonul 9, 14 octombrie 2025. Camel toe: Soluțiile care te pot ajuta să te simți mai confortabilă în propria piele

Episodul 25 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 14 octombrie 2025. Doctorul Mihail Pautov, alături de Lorelai și Ioana Drăgan, medic ginecolog, abordează un subiect delicat și adesea tabu, „camel toe”, termenul folosit pentru a descrie conturul labiilor vizibil prin hainele mulate. Invitații discută despre percepțiile societății, rușinea asociată cu acest subiect și soluțiile care pot ajuta femeile să se simtă mai confortabil în propria piele.
Marti, 14.10.2025, 19:00
x
Mireasa sezonul 12, 15 octombrie 2025. Sorin și-a contactat fosta iubită! Diana în lacrimi

Mireasa sezonul 12, 15 octombrie 2025. Sorin și-a contactat fosta iubită! Diana în lacrimi

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 14:20 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Rețete simple de pâine cu maia

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Rețete simple de pâine cu maia

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 11:57 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Alexandra Chirilă

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Alexandra Chirilă

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 10:34 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Cum rămânem consecvenţi atunci când spunem ”Nu!" celor mici

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Cum rămânem consecvenţi atunci când spunem ”Nu!" celor mici

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 10:24 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Nicola Stanca

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Nicola Stanca

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 10:08 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Cum începem să investim fără riscuri mari

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Cum începem să investim fără riscuri mari

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 09:37 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Ce opțiuni au liceenii care vor să studieze cel puțin un modul în străinătate

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Ce opțiuni au liceenii care vor să studieze cel puțin un modul în străinătate

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 09:12 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Cum adaptăm tonul şi limbajul în funcție de persoana cu care vorbim

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Cum adaptăm tonul şi limbajul în funcție de persoana cu care vorbim

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 09:03 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea partea de tensiuni!

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea partea de tensiuni!

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 09:00 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Modificări majore aduse la Codul Rutier! Cum ar putea fi sancționați șoferii indisciplinați

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Modificări majore aduse la Codul Rutier! Cum ar putea fi sancționați șoferii indisciplinați

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 08:56 Super Neatza, 15 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra intre 10 şi 16 grade

Super Neatza, 15 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maximele termice se vor încadra intre 10 şi 16 grade

Logo show Miercuri, 15.10.2025, 08:52 Asia Express, 14 octombrie 2025. Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Karmen Minune: Ziua a avut un impact emoțional grav!

Asia Express, 14 octombrie 2025. Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Karmen Minune: Ziua a avut un impact emoțional grav!

Logo show Marti, 14.10.2025, 23:46
x