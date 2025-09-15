Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Povestea lui Călin Terțan, omul care a trecut prin moarte clinică

Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 15 septembrie 2025. Călin Terțan a trecut printr-o experiență la granița dintre viață și moarte. După ce a fost declarat în moarte clinică, a revenit la viață cu o poveste care schimbă perspectiva asupra existenței. În acest interviu, el vorbește despre ce a simțit, cum s-a transformat interior după acea clipă și ce înseamnă pentru el, astăzi, miracolul de a trăi a doua oară.

Luni, 15.09.2025, 18:38